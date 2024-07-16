بالفيديو... بوتين يقود سيارة "LADA Aura" الجديدة

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قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيارة "LADA Aura" أثناء افتتاح طريق M-11 السريع الذي يربط بين موسكو وسان بطرسبورغ.وخلال مراسم الافتتاح سأل أحد الصحفيين الرئيس الروسي عن رأيه بالسيارة الجديدة التي قادها ليجيبه بوتين: "سيارة جيدة". (روسيا اليوم)