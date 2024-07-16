دب انقض على سائح في إيطاليا... وهذه حالته الصحيّة!

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أصيب سائح أجنبي بجروح إثر تعرّضه لهجوم من دبّ في شمال إيطاليا، بحسب ما أفادت سلطات مقاطعة ترينتينو.وأشارت سلطات المقاطعة إلى أن "الرجل أُنقذ على يدّ الطاقم الطبي ونُقل بالطوافة إلى مستشفى سانتا كيارا في ترينتو مصاباً بجروح".وذكرت وسائل إعلام محلية أن المصاب رجل فرنسي الجنسية يبلغ 43 عاما، كان قد يقوم بنزهة في الغابة عندما هاجمه الدب.وأشارت المعلومات الصحافية إلى أن الإصابة لا تشكّل خطراً على حياة السائح. (العربية)