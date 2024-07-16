لـ10 أيّام... موجة حرّ ستضرب مصر

أعلن الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ في وزارة الزراعة المصرية أن هناك بداية لموجة شديدة الحرارة في كل أنحاء مصر.



وأشار إلى أن سبب موجة الحر يعود إلى امتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماما على الأجواء خلال الأيام الـ10 المقبلة. (روسيا اليوم)

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