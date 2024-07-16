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عربي-دولي
رئيس رواندا يحقق فوزا كاسحا بانتخابات الرئاسة
Lebanon 24
16-07-2024
|
11:12
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فاز رئيس حزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاكم بول كاغامي، بولاية رئاسية رابعة في بلاده.
وأعلن مسؤولو الانتخابات في رواندا، الثلاثاء، أنه وفقا للنتائج الأولية تم انتخاب كاغامي مرة أخرى لمدة 5 سنوات، بعد حصوله على 99.15 بالمئة من الأصوات.
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وأشار المسؤولون إلى أن منافسي كاغامي، فرانك هابينيزا من حزب الخضر الديمقراطي المعارض، وفيليب مبايمانا المرشح المستقل، حصلا على أقل من 1 بالمئة من الأصوات.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية يوم 27 تموز الجاري.
ويتولى كاغامي رئاسة رواندا منذ عام 2000. (الأناضول)
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