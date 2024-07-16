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عربي-دولي

في الصين.. مصالحة بين فتح وحماس

Lebanon 24
16-07-2024 | 15:25
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أكّدت الصين الثلاثاء استعدادها لتيسير "المصالحة بين الأطراف الفلسطينية"، بعد تقارير عن اجتماع مرتقب في بكين بين حركتَي حماس وفتح.

وأعلنت حماس في بيان أنها ستشارك في "لقاء فصائلي موسع" سيعقد في العاصمة الصينية في نهاية الأسبوع.
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وجاء في بيان لعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران "تعاملت الحركة بروح إيجابية ومسؤولية وطنية مع هذه الدعوة حرصاً على تحقيق وحدة وطنية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بلاده "تدعم كل الأطراف الفلسطينية في هدف تحقيق المصالحة والوحدة عن طريق الحوار والتفاوض".

وسيرأس وفد حركة حماس رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية، فيما سيرأس وفد حركة فتح نائب رئيس الحركة محمود العالول. (الحدث)
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