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السيسي: لتكاتف الجهود الدولية بهدف تحقيق وقف للنار في غزة

Lebanon 24
16-07-2024 | 16:30
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، على ما جاء في بيان للناطق باسم الرئاسة أحمد فهمي اليوم الثلاثاء .
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كما وأكد السيسي "ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع، والتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وجاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من الرئيس التشيكي بيتر بافل، تضمن تأكيد حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، استناداً للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما، والفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، خاصة في مجالات العمل الاقتصادي والتجاري. (الوكالة الوطنية)
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