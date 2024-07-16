بايدن يدعو لحظر السلاح الذي استخدم في محاولة اغتيال ترامب

Advertisement

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، لحظر السلاح الذي استخدم في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.وقال بايدن في كلمة له في لاس فيغاس: "نرفض كل أشكال العنف في الولايات المتحدة"، مضيفاً: "يجب أن نواجه العنف المسلح بحزم".وأضاف: "ندين العنف السياسي في الولايات المتحدة، ويجب إجراء نقاش حقيقي، والتحلي بالمسؤولية للتخفيف من حدة الجدل السياسي".وتابع: "سأواصل قول الحقيقة بعد محاولة اغتيال ترامب"، مؤكداً أن "ترامب لم يترك أي مجال للتغطية الصحية التي كانت تفيد الكثيرين".وقال: "لحسن الحظ أن ترامب لم يصب بأذى ولا مكان للعنف في بلدنا".وأردف بالقول: "كامالا هاريس نائبة رئيس ممتازة وبوسعها أن تشغل منصب الرئيس بجدارة".