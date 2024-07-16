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بايدن يدعو لحظر السلاح الذي استخدم في محاولة اغتيال ترامب

Lebanon 24
16-07-2024 | 17:45
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، لحظر السلاح الذي استخدم في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال بايدن في كلمة له في لاس فيغاس: "نرفض كل أشكال العنف في الولايات المتحدة"، مضيفاً: "يجب أن نواجه العنف المسلح بحزم".
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وأضاف: "ندين العنف السياسي في الولايات المتحدة، ويجب إجراء نقاش حقيقي، والتحلي بالمسؤولية للتخفيف من حدة الجدل السياسي".
وتابع: "سأواصل قول الحقيقة بعد محاولة اغتيال ترامب"، مؤكداً أن "ترامب لم يترك أي مجال للتغطية الصحية التي كانت تفيد الكثيرين".
وقال: "لحسن الحظ أن ترامب لم يصب بأذى ولا مكان للعنف في بلدنا".
وأردف بالقول: "كامالا هاريس نائبة رئيس ممتازة وبوسعها أن تشغل منصب الرئيس بجدارة".
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