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عربي-دولي

اربع سنوات خطرة على الفلسطينيين

Lebanon 24
16-07-2024 | 22:46
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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": بديهي أن يراهن نتنياهو على ترامب العائد لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية تماماً. فحتى الضفة الغربية التي تقيم عليها اليوم السلطة الفلسطينية إدارتها مهددة بالعزل والإفراغ، إذا ما تم إشعال نار التوتر فيها بين الفلسطينيين والمستوطنين. فليس مستبعداً أن يقود توتر من هذا النوع إلى حدوث الترانسفيرالسكاني من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية للأردن، حيثالغالبية السكانية تصبح فلسطينية. هذه التصورات المثيرة للقلق فلسطينياً لم تعد مستبعدة في ضوء ما يجري اليوم في غزة.
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وعلى الأرجح، ستكون زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، بعد أسبوع، ولقاءاته مع أركان الحزبين الديموقراطي والجمهوري توطئة للاتفاقات التي سيتم إبرامها بين إسرائيل والإدارة الأميركية الآتية. ويتوقع أن يكون ترامب سخياً جداً مع نتنياهو، لأن ذلك سيرضي الأصوات اليهودية والداعمة الإسرائيل.
ولذلك، يمكن القول إن السنوات الأربع المقبلة، والتي سيتحكم فيها ترامب بالقرار الأميركي، طبعاً مع الأجهزة وذوي القرار ستكون خطرة جدا على القضية الفلسطينية التي باتت معرضة لأكبر عملية تصفية.
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