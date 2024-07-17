30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
للمرة الأولى.. بايدن: شيء واحد قد يدفعني للانسحاب
Lebanon 24
17-07-2024
|
01:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة مسعاه للفوز بفترة جديدة في الخامس من تشرين الثاني، وهاجم سجل غريمه الرئيس السابق دونالد ترامب.
جاء ذلك في أول خطاب سياسي لبايدن منذ محاولة اغتيال منافسه الجمهوري. كما كشف الرئيس الأميركي عن السبب الوحيد الذي قد يدفعه للانسحاب من السباق الرئاسي.
Advertisement
وقال بايدن خلال لقاء مع شبكة "BET نيوز" عن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، هو أن تظهر لديه حالة طبية ما، أو إذا قال له أحد الأطباء إنه يعاني من مشكلة صحية ما.
وقال الرئيس الأميركي: "لو ظهرت لدي حالة طبية ما، لو جاءني أحد الأطباء وقال لي إنني أعاني من هذه المشكلة أو تلك. أنا ارتكبت خطأً فادحا في المناظرة بأكملها، لكن انظر، عندما ترشحت في البداية، ربما تتذكرون ذلك، قلت إنني سأكون مرشحا انتقاليا. اعتقدت أنني سأكون قادرا على تمرير الأمر لشخص آخر. لكنني لم أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد من الانقسام".
وجدد بايدن أيضا تعهده بمواصلة السباق الرئاسي، لكنه أوضح خلال كلمته أن نائبته كامالا هاريس ليست فقط نائبة رائعة، بل يمكنها أن تكون أيضا "رئيسةً للولايات المتحدة".
وقبل ذلك، حذر النائب الديمقراطي آدم شيف المانحين، في اجتماعٍ خاص، من تكبدِ حزبِه خسائرَ كبيرة إذا ظل الرئيسُ جو بايدن في السباق الرئاسي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حبيبها تركها".. من هي الشابة اللبنانيّة التي اقتحمت المسرح خلال حفل فنان سوريّ في البترون؟
Lebanon 24
"حبيبها تركها".. من هي الشابة اللبنانيّة التي اقتحمت المسرح خلال حفل فنان سوريّ في البترون؟
08:29 | 2024-07-16
16/07/2024 08:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
Lebanon 24
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
08:54 | 2024-07-16
16/07/2024 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار عودته لطليقته كارلا حداد.. طوني أبو جودة يخرج عن صمته وهذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
بعد أخبار عودته لطليقته كارلا حداد.. طوني أبو جودة يخرج عن صمته وهذا ما قاله (صورة)
03:11 | 2024-07-16
16/07/2024 03:11:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير جديد يكشف مكان يحيى السنوار... أين يختبىء؟
Lebanon 24
تقرير جديد يكشف مكان يحيى السنوار... أين يختبىء؟
10:00 | 2024-07-16
16/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
16:38 | 2024-07-16
16/07/2024 04:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:02 | 2024-07-17
الوصول لهاتف مهاجم ترامب.. هذا ما تم اكتشافه
03:01 | 2024-07-17
بعد اتهامها بالتورط بمخطط اغتيال ترامب.. طهران ترد: "اتهامات مغرضة"
02:42 | 2024-07-17
نيكي هايلي: بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا لو كان ترامب موجودا
02:39 | 2024-07-17
مشاهدات قياسية لفيلم مستوحى من كتاب فانس الذي عينه ترامب نائبا له
02:32 | 2024-07-17
لافروف: نشر صواريخ أميركية في ألمانيا بمثابة إذلال لبرلين
02:13 | 2024-07-17
سيناتور أميركي يشير إلى "أسوأ قرار" لقمة الناتو في واشنطن
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
17/07/2024 10:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
17/07/2024 10:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
17/07/2024 10:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24