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عربي-دولي
مشاهدات قياسية لفيلم مستوحى من كتاب فانس الذي عينه ترامب نائبا له
Lebanon 24
17-07-2024
|
02:39
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بعد تعيين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جي دي فانس، 39 عامًا، نائبًا له عن الحزب الجمهورية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، ارتفعت في غضون 24 ساعة مشاهدات فيلم "نتفليكس" المبني على مذكرات فانس "Hillbilly Elegy" بنسبة 1,179% وفقا لـ"نيويورك بوست" الأميركية.
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ونقلاً عن بيانات من "Luminate"، ذكرت "Variety" أن فيلم 2020، من إخراج رون هوارد وبطولة جلين كلوز وإيمي آدامز، تمت مشاهدته 19.2 مليون دقيقة يوم الاثنين فقط ارتفاعًا من 1.5 مليون في اليوم السابق.
وحصلت كلوز على ترشيحها الثامن لجائزة الأوسكار عن دورها في دور ماماو، جدة فانس ، وتولت آدامز دور والدته بيف.
وحققت مبيعات كتاب فانس الشهير لعام 2016 عن حياته التي نشأت في عائلة أبالاتشي من الطبقة العاملة نجاحًا كبيرا في أعقاب الإعلان أيضًا.
وأمس الثلاثاء، احتلت الطبعات ذات الغلاف الورقي من كتابه "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis" المركزين الأول والثاني على التوالي في قائمة أكثر الكتب مبيعًا في قائمة كتب أمازون.
وانتشرت المذكرات، التي نُشرت في حزيران 2016، عندما أصبح دونالد ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري في ذلك العام، لأنها شرحت، بطريقة شخصية للغاية، كفاح الأميركيين الريفيين.
وكتب الناقد كايل سميث من صحيفة "The Post": "إنه دليل ميداني يفتح الأعين على مجموعة جامحة ويصعب فهمها، وكثير منهم ولدوا ونشأوا ديمقراطيين، وهو كتاب رائع، ويحظى بأهمية إضافية من خلال أصداءه السياسية."
وأعلن ترامب عن اختيار فانس نائبًا له على منصة التواصل الاجتماعي "Truth Social Monday" مع انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن.
وكتب ترامب: "بعد مداولات وتفكير مطول، ومع الأخذ في الاعتبار المواهب الهائلة للعديد من الآخرين، قررت أن الشخص الأنسب لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو". (العربية)
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