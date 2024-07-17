31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ما السر وراء تأييد إيلون ماسك لترامب؟
Lebanon 24
17-07-2024
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع "أكسيوس" أن تأييد الملياردير الأميركي إيلون ماسك للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، قد يكون له "تأثير حاسم" على إمبراطورية رئيس تسلا وسبيس إكس وإكس.
وأوضح الموقع، أن باعتباره أغنى شخص في العالم، "يتقرّب ماسك من شخص قد يصبح قريبا أقوى شخص في العالم للمرة الثانية".
Advertisement
وتعهد الملياردير الشهير بتخصيص حوالي 45 مليون دولار شهريا للجنة تدعم ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للرئاسة، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين.
وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين إن ماسك أشار إلى أنه يعتزم بدء تبرعاته في يوليو للجنة العمل السياسي الأميركية، لدعم ترشح ترامب للرئاسة.
وتعليقا على محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي، كتب ماسك "أنا أؤيد الرئيس ترامب بالكامل وأتمنى له الشفاء العاجل".
وفي تحليلها لخلفيات خطوة ماسك، ذكرت أكسيوس، أن "إمبراطورية ماسك بنيت بدعم حكومي، ولديه مصلحة راسخة في الحفاظ على ذلك"، لافتة في هذا الجانب إلى أن لسبيس إكس عقود مربحة مع ناسا.
كما أن شركة تسلا التي حصلت على قرض فيدرالي حاسم في بداياتها للبقاء، تسوق سياراتها الكهربائية على أنها مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية أميركية.
وتستفيد منصة إكس من درع قانوني في شكل المادة 230 من قانون آداب الاتصالات التي تحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن محتوى المستخدم.
وبينما قال الموقع إن الدعم الحكومي سبب لتأييد ترامب، أوضحت أن ماسك لم يعلن ذلك. وبدلا من ذلك، ركز بشكل كبير على القضايا السياسية مثل الهجرة ونزاهة الانتخابات، وغالبا ما يضخم الأكاذيب، وفقا لما نقله الموقع عن "بوليتيفاكت" المتخصص في التحقق من صحة المعلومات.
وفي سياق متصل، أشار الموقع إلى أن دعم ماسك لترامب قد يكون مدفوعا كذلك برغبته في تخفيف الضغط الذي تفرضه عليه هيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يتحقق إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.
وعلى صعيد آخر، يلفت الموقع إلى تعقيد العلاقة بين ماسك وترامب، إذ تحمل سياسات ترامب مخاطر محتملة لأعمال ماسك، خاصة فيما يتعلق بحوافز السيارات الكهربائية والعلاقات التجارية مع الصين.
ومع ذلك، يوضح المصدر ذاته أن دعم ماسك لترامب قد يمنحه نفوذا للتأثير على هذه السياسات. كما أشار إلى وجود اعتماد متبادل بين ماسك والحكومة الأميركية، خاصة في مجال الفضاء.
ولم يرد ماسك وحملة ترامب على طلبات التعليق من أكسيوس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حبيبها تركها".. من هي الشابة اللبنانيّة التي اقتحمت المسرح خلال حفل فنان سوريّ في البترون؟
Lebanon 24
"حبيبها تركها".. من هي الشابة اللبنانيّة التي اقتحمت المسرح خلال حفل فنان سوريّ في البترون؟
08:29 | 2024-07-16
16/07/2024 08:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
Lebanon 24
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
08:54 | 2024-07-16
16/07/2024 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عادت من لندن... إبنة كارين رزق الله في لبنان (صورة)
Lebanon 24
عادت من لندن... إبنة كارين رزق الله في لبنان (صورة)
09:30 | 2024-07-16
16/07/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير جديد يكشف مكان يحيى السنوار... أين يختبىء؟
Lebanon 24
تقرير جديد يكشف مكان يحيى السنوار... أين يختبىء؟
10:00 | 2024-07-16
16/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
16:38 | 2024-07-16
16/07/2024 04:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2024-07-17
كانت قريبة منه... لماذا لم تستهدف إسرائيل يحيى السنوار؟
05:52 | 2024-07-17
الأرض اهتزت وسُمِعَ دويّ قويّ... ماذا شهدت أميركا لـ30 ثانية؟ (فيديو)
05:49 | 2024-07-17
نتنياهو يتكلم عن عملية رفح: آخر كتيبة لحماس متواجدة هناك
05:24 | 2024-07-17
إسرائيليّة ارتكبت جريمة مروّعة... قتلت إبنها وهاجمت حارس أمن! (فيديو)
05:22 | 2024-07-17
حرب السودان تابع.. الدفاعات الأرضية تُسقط مسيّرات الدعم السريع
05:17 | 2024-07-17
في اليوم التالي عقب محاولة اغتياله.. ترامب يتصل بكينيدي والمكالمة سُرّبت! (فيديو)
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
17/07/2024 13:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
17/07/2024 13:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
17/07/2024 13:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24