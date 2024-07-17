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ترامب يحدد "شرط" الدفاع عن تايوان

Lebanon 24
17-07-2024 | 04:56
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أعلن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب لمجلة بلومبرغ بيزنس ويك ان تايوان ينبغي أن تدفع مقابلا للدفاع عنها لأنها لا تقدم للولايات المتحدة أي شيء.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة أجريت في 25 حزيران ونشرت أمس الثلاثاء: "أعرف هذا الشعب جيدا وأحترمه كثيرا... وأعتقد أن تايوان يجب أن تدفع لنا مقابل الدفاع".
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وقال: "كما تعلمون، نحن لا نختلف عن شركة التأمين. تايوان لا تعطينا أي شيء".

والولايات المتحدة هي الداعم الدولي ومورد الأسلحة الأكثر أهمية لتايوان، لكن لا توجد اتفاقية دفاع رسمية بينهما على غرار ما أبرمته واشنطن مع كوريا الجنوبية واليابان.

وعلى الرغم من ذلك فالولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.

وردا على تعليقات ترامب، قال رئيس وزراء تايوان تشو جونغ تاي إن تايبه تربطها علاقات جيدة مع واشنطن على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية، وإن الجزيرة ملتزمة بتعزيز دفاعاتها.

وقال للصحفيين في تايبه: "عززت تايوان بشكل مطرد ميزانيتها الدفاعية وأظهرت مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي".

وأضاف: "نحن على استعداد لتحمل المزيد من المسؤولية. نحن ندافع عن أنفسنا ونضمن أمننا".

وأحجمت وزارة الخارجية التايوانية عن التعليق على تصريحات ترامب.(سكاي نيوز)



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