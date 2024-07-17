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عربي-دولي
ليبيا تجاوزت تونس كدولة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا
Lebanon 24
17-07-2024
|
05:04
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نشرت وكالة "نوفا" مقالا أكدت من خلاله أن ليبيا تجاوزت تونس كدولة المغادرة الأولى للمهاجرين غير النظاميين مقارنة بالعام الماضي.
ووصل 17.659 مهاجرا من الساحل الليبي إلى أوروبا حتى 16 تموز 2024، في حين وصل 11.001 مهاجر من تونس، بحسب الوكالة.
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ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل 401 قتيل و494 مفقودا، بإجمالي 895 ضحية، بين المهاجرين من تونس وليبيا.
يذكر أن الحكومة الليبية تعقد مؤتمر "الهجرة عبر المتوسط" اليوم الأربعاء بحضور ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات المشتركة ووضع حلول عملية تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والأوروبية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.
وتشارك في المؤتمر مجموعة من قيادات البلدان المطلة على البحر المتوسط، وعلى رأسها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني برفقة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفا".
ويأتي هذا المنتدى في وقت تشهد فيه منطقة البحر المتوسط تزايدا ملحوظا في عدد المهاجرين غير الشرعيين مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة.
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