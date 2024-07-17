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عربي-دولي

حادث مؤلم في البيرو.. حافلة محمّلة بالركاب سقطت من ارتفاع 200 متر (صور)

Lebanon 24
17-07-2024 | 05:10
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قتل 25 شخصا، وأصيب 17 آخرون إثر سقوط حافلة من أحد الطرق في منطقة مرتفعة بجبال الأنديز، في البيرو.

وذكر رئيس قسم حماية الطرق السريعة جوني رولاندو فالديراما لوكالة أنباء أندينا الحكومية أن الحافلة انحرفت عن طريق سريع في منطقة أياكوتشو فجر اليوم الأربعاء وانقلبت وسقطت من ارتفاع 200 متر تقريبا.
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وأضاف أن الحادث وقع على طريق لوس ليبرتادوريس السريع في أياكوتشو بجنوب وسط جبال الأنديز، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

وأوضح ضابط شرطة كبير أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 42 راكبا في الحافلة.

كما أشار الضابط إلى أن حوادث الحافلات شائعة في بيرو، حيث تسير العديد منها على طرق جبلية وعرة أو يقودها سائقون غير مدربين بشكل كاف. (الجزيرة)
 
سقوط حافلة في واد بجنوب البيرو... 21 قتيلاً على الأقل | النهار

المصدر: الجزيرة

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