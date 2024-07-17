"قناص ترامب" من جديد... ظهر في إعلان لشركة إستثمار معروفة!

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وتم تصوير الإعلان، الذي تم إنتاجه عام 2022، في مدرسة بيثيل بارك الثانوية، حيث كان كروكس طالباً في ذلك الوقت. قالت شركة "بلاك روك" الاستثمارية، إن توماس ماثيو كروكس المسلح البالغ من العمر 20 عاماً، الذي فتح النار على تجمع حاشد يوم السبت في محاولة لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، ظهر في إعلان سابق للشركة.وتم تصوير الإعلان، الذي تم إنتاجه عام 2022، في مدرسة بيثيل بارك الثانوية، حيث كان كروكس طالباً في ذلك الوقت.

وقامت الشركة بتصوير هذا المشهد، وهو جزء من سلسلة تستهدف المعلمين الذين يديرون أصول التقاعد الخاصة بهم، في فصل دراسي يقوده معلم حقيقي ويضم طلاباً حقيقيين.

وقالت "بلاك روك" إنّ كروكس كان أحد هؤلاء الطلاب. (العربية)