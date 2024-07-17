صورة "قبضة ترامب" التاريخية تحوّلت إلى وشم (صور)

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لا تزال قضية محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأخذ حيزًا كبيرًا من اليوميات الأميركية، خاصةً وأن هذه اللحظة التاريخية شكّلت صدمة سياسية إيجابية للمرشح الرئاسي الذي يسعى إلى الإطاحة بالرئيس الحالي جو بايدن في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.وعلى ما يبدو، فإنّ مشهد الصمود وعدم الخوف الذي ظهر من خلاله ترامب بعد تنفيذ محاولة الإغتيال وإصابته لم يمر مرور الكرام إذ بعد تداول هذه اللحظة عبر مواقع التواصل، باتت هذه الصورة حديث الناس، لا بل رمزًا لهم، حيث بدأ العديد من الاشخاص بالاتجاه إلى وشمها.