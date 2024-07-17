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صورة "قبضة ترامب" التاريخية تحوّلت إلى وشم (صور)

Lebanon 24
17-07-2024 | 06:52
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لا تزال قضية محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأخذ حيزًا كبيرًا من اليوميات الأميركية، خاصةً وأن هذه اللحظة التاريخية شكّلت صدمة سياسية إيجابية للمرشح الرئاسي الذي يسعى إلى الإطاحة بالرئيس الحالي جو بايدن في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
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وعلى ما يبدو، فإنّ مشهد الصمود وعدم الخوف الذي ظهر من خلاله ترامب بعد تنفيذ محاولة الإغتيال وإصابته لم يمر مرور الكرام إذ بعد تداول هذه اللحظة عبر مواقع التواصل، باتت هذه الصورة حديث الناس، لا بل رمزًا لهم، حيث بدأ العديد من الاشخاص بالاتجاه إلى وشمها.
 
وتوافد الاميركيون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية إلى مراكز الوشم لتخليد هذه اللحظة.
 
بالتوازي شهدت متاجر الملابس بيع كميات قياسية من الثياب التي تحمل شعار قبضة ترامب.
 

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