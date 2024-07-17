لا طرق بديلة.. "ميرسك" تحذّر من الاضطرابات التي أهلكت النقل البحري

لا تزال الضربات التي يوجهها الحوثيون تؤثّر بشكل مباشر على التجارة البحرية، وسط استمرار المجموعات باستهداف السفن في البحر الأحمر.

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في السياق، قالت مجموعة ميرسك الدنمركية للشحن الأربعاء، إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع بما يتخطى مسارات التجارة في الشرق الأقصى وأوروبا ليشمل كامل شبكتها في العالم.وذكرت ميرسك في بيان أن "التأثير المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة، مما يتسبب في ازدحام الطرق البديلة ومراكز الشحن العابر الأساسية للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى وأوروبا".وحولت ميرسك وشركات شحن أخرى مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا لتجنب الهجمات التي يشنها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر. (سكاي نيوز)