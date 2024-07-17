جدل على مواقع التواصل.. من أقوى: فريق حماية ترامب أم مادورو؟

اندلعت معركة بين نشطاء عبر منصة "إكس" حيث قارنوا بين فريق الحماية التابع للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفريق الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم السبت الماضي.

وتداول النشطاء مقطعا مصورا يجمع بين مقطعي فيديو الأول من محاولة اغتيال ترامب، والثاني من محاولة اغتيال مادرو التي جرت في آب 2018. وكتب ناشط معلقا: "حماية ترامب مقابل حماية مادورو".

Trump's protection versus Maduro's protection pic.twitter.com/1WutAhSNfQ — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) July 16, 2024 Advertisement وقال آخر: "الفريق الأمني الخاص بمادورو أفضل بكثير".

It's probably hard to cover Maduro... Guy is tall AF... 😬 https://t.co/QFCaVlFaoE — Arturo Branco 🔻 (@ArtorAximondi) July 17, 2024 ونشر حساب فيديو من محاولة اغتيال مادورو وكتب: "تمت حماية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسرعة من قبل قوات الأمن أثناء محاولة اغتياله الواضحة".