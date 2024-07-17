جدل على مواقع التواصل.. من أقوى: فريق حماية ترامب أم مادورو؟

اندلعت معركة بين نشطاء عبر منصة "إكس" حيث قارنوا بين فريق الحماية التابع للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفريق الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم السبت الماضي.
وتداول النشطاء مقطعا مصورا يجمع بين مقطعي فيديو الأول من محاولة اغتيال ترامب، والثاني من محاولة اغتيال مادرو التي جرت في آب 2018. وكتب ناشط معلقا: "حماية ترامب مقابل حماية مادورو".
وقال آخر: "الفريق الأمني الخاص بمادورو أفضل بكثير".
ونشر حساب فيديو من محاولة اغتيال مادورو وكتب: "تمت حماية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسرعة من قبل قوات الأمن أثناء محاولة اغتياله الواضحة".
وكتب آخر: "كيف يفعلون ذلك وكيف تفعل الولايات المتحدة ذلك! يقوم أمن الرئيس مادورو بوضع الدروع الباليستية فور سماع طلقة لحمايته من خط الرؤية وأي طلقات أخرى. الولايات المتحدة الأميركية: انظر إلى الطريقة السخيفة التي تحاول بها "حماية" الرئيس السابق! بالأيدي والرؤوس". (روسيا اليوم)