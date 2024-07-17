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عربي-دولي

جريمة بشعة جدّاً في بلدٍ عربيّ... قتله وقطعه ورمى أعضاءه في أماكن متفرقة!

Lebanon 24
17-07-2024 | 08:50
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كشفت الأجهزة الأمنية في الأردن تفاصيل جريمة قتل هزت الرأي العام، بعد العثور على أجزاء جثة مرمية في منطقة غير مأهولة بالسكان شمال الأردن، أثارت غضب الشارع الأردني لبشاعتها.

وفي تفاصيل القضية، أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي أنّه عُثر في منطقة سلحوب في منطقة خالية من السكان على جزء من جثة تعود لمواطن مجهول، حيث تم التحفظ عليها بعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي والمدعي العام، فيما أرسلت العينات اللازمة إلى المختبر الجنائي وشكل فريق تحقيق خاص لمتابعة التحقيق في القضية.
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وتابع أنّه وبإجراء الفحوصات المخبرية والفنية على العينات الملتقطة تمكّن المختبر الجنائي من تحديد هوية الجثة التي تعود لها الجزء المعثور عليه منها.

وأكّد أنّه وبعد تحديد هوية الضحية واصل فريق التحقيق تحرّياته وجمع المعلومات، وتمكنوا بعد ذلك من حصر الاشتباه بأحد أصدقاء الضحية وأُلقي القبض عليه.
 
وبالتحقيق معه اعترف بقيامه نتيجةً لخلافات بينه وبين الضحية بطعنه أثناء وجودهما داخل منزله، وأنه قام بعد ذلك بتقطيع الجثة إلى عدّة أجزاء وألقى أحدها في منطقة سلحوب والأجزاء الأخرى في مواقع أخرى.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه عثر على أجزاء أخرى من الجثة داخل منزل الجاني وفي مواقع أخرى وما زال البحث جارياً عن باقي أجزاء الجثة. (العربية)

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