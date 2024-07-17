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الأونروا: إسرائيل قصفت 8 مدارس في غزة خلال 10 أيّام

Lebanon 24
17-07-2024 | 09:46
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كشف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليبي لازاريني أن إسرائيل قصفت في الأيام العشرة الماضية 8 مدارس على الأقل في غزة، 6 منها تابعة للوكالة.

وأضاف أن "الحرب سلبت الفتيات والفتيان في غزة طفولتهم وتعليمهم".
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وتابع لازاريني أن "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي مستمر بلا هوادة. انتهكت كافة قواعد الحرب في غزة".

وأكد أنه "يجب ألا يصبح فقدان إنسانيتنا هو القاعدة الجديدة"، مجددا مطالبته بوقف إطلاق النار فورا. (سكاي نيوز)
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