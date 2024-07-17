Advertisement

عربي-دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن سقوط إحدى مسيراته بمخيم نور شمس بالضفة الغربية

Lebanon 24
17-07-2024 | 11:40
A-
A+

Doc-P-1223684-638568384658526594.jpg
Doc-P-1223684-638568384658526594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان مقتضب نشره على منصة "إكس"، قال الجيش: "سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم في منطقة نور شمس".
Advertisement
وأضاف أن المسيرة سقطت "جراء عطل فني، ولا خوف من تسرب للمعلومات"، وأفاد بأنه "يجري تحقيقا في الحادث".
وتأتي الحادثة بعد أيام من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم نور شمس استمرت 12 ساعة، خلفت دمارا واسعا، وسط اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.
وقال شهود عيان إن العملية العسكرية تركزت في المخيم، حيث دمرت الجرافات شوارع ومحال تجارية ومنازل ومركبات، لدرجة أن "المخيم بات كومة من الدمار".
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2024-07-17
15:30 | 2024-07-17
15:00 | 2024-07-17
14:46 | 2024-07-17
14:33 | 2024-07-17
14:32 | 2024-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24