جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن سقوط إحدى مسيراته بمخيم نور شمس بالضفة الغربية

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قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.وفي بيان مقتضب نشره على منصة "إكس"، قال الجيش: "سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم في منطقة نور شمس".وأضاف أن المسيرة سقطت "جراء عطل فني، ولا خوف من تسرب للمعلومات"، وأفاد بأنه "يجري تحقيقا في الحادث".وتأتي الحادثة بعد أيام من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم نور شمس استمرت 12 ساعة، خلفت دمارا واسعا، وسط اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.وقال شهود عيان إن العملية العسكرية تركزت في المخيم، حيث دمرت الجرافات شوارع ومحال تجارية ومنازل ومركبات، لدرجة أن "المخيم بات كومة من الدمار".