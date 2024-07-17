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عربي-دولي

باكستان تطالب أفغانستان بإجراءات فورية ضد "إرهابيين" على أرضها

Lebanon 24
17-07-2024 | 12:03
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طالبت باكستان الحكومة الأفغانية باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة" ضد منفذي الهجوم الذي أودى بحياة 8 جنود الثلاثاء، في اشتباكات مع "إرهابيين" بمقاطعة خيبر بختونخوا.
جاء ذلك في بيان نشر على حساب وزارة الخارجية الباكستانية الأربعاء، على منصة "إكس" على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
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وأضاف البيان أن مجموعة مكونة من 10 إرهابيين حاولوا التسلل إلى ثكنة عسكرية في منطقة بانو، وعقب الاشتباك معهم نفذ الإرهابيون هجوما انتحاريا على الثكنة بسيارة مفخخة.
وأشار إلى أن الهجوم نفذته جماعة "حافظ جول بهادر" التابعة لحركة طالبان الباكستانية المتمركزة في أفغانستان، وأودى بحياة 8 جنود.
وقالت الوزارة: "باكستان تنقل باستمرار مخاوفها إلى أفغانستان، نرفض استخدام الإرهابيين الأراضي الأفغانية، ونتوقع اتخاذ خطوات فعالة ضد مثل هذه المواقف".
وذكر البيان أنه تم استدعاء مسؤول سفارة أفغانستان لدى العاصمة إسلام آباد إلى وزارة الخارجية الباكستانية.
وقال: "نطالب الحكومة الأفغانية بالتحقيق مع منفذي هجوم بانو، واتخاذ إجراءات فورية وقوية وفعالة ضدهم، إن هذه الهجمات هي التهديد الذي يضر بالسلام والأمن في المنطقة". (الاناضول)
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