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وفي نفس الجلسة، وخلال حديث عضو الكنيست ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس من على المنصة حاول العديد من أعضاء البرلمان الآخرين مقاطعته حتى سأله أحد الأعضاء بصوت مرتفع "أنت تريد وقف الحرب.. أليس كذلك؟" مكررا سؤاله، فأجابه عباس بعصبية قائلا: "نعم، أنا أريد وقف هذه الحرب"، بحسب ما أفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان". ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" انه تم إخراج رئيس تحالف الحركة العربية للتغيير، النائب بالكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، من البرلمان بعد ان وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "إرهابي" خلال جلسة ساخنة.وفي نفس الجلسة، وخلال حديث عضو الكنيست ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس من على المنصة حاول العديد من أعضاء البرلمان الآخرين مقاطعته حتى سأله أحد الأعضاء بصوت مرتفع "أنت تريد وقف الحرب.. أليس كذلك؟" مكررا سؤاله، فأجابه عباس بعصبية قائلا: "نعم، أنا أريد وقف هذه الحرب"، بحسب ما أفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

ومضى عباس في حديثه رغم محاولة آخرين مقاطعته: "50 ألف مدني قتلوا في قطاع غزة، واضح أنني أريد وقف الحرب".

في هذه الأثناء، صاحت النائبة تالي غوتليف تجاه النائب عباس: "إذا أسميت جنودنا بالقتلة فمكانك ليس هنا".

ولم تكتف النائبة بالصراخ من بعيد، بل توجهت نحو النائب عباس مسرعة لتسمعه ما تقول، فما كان من حراس الكنيست إلا أن حالوا من دون وصولها إلى النائب الذي كان يردد "ماذا أصابكم؟ هل جننتم؟".



وأثار تصريح عباس غضبا في الجلسة، وأمر رئيس الكنيست أمير أوحانا بإنزاله من المنصة على الفور قبل أن تدور اشتبكات كلامية بين النائب وعدد آخر من النواب. وأعلن أوحانا إصدار "تحذير" تجاه عباس.





ورد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على ادعاءات عباس، مؤكدا أن "خمسين ألف شخص لم يقتلوا" في غزة.



وقال: "في بعض الأحيان يختبئ هؤلاء الإرهابيون الجبناء خلف المدنيين، مما يتسبب في مقتلهم"، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي "أخلاقي".



وبعد أن قال عودة لنتنياهو "الإرهابي هو أنت"، طُلب منه الخروج من الجلسة بالكامل.