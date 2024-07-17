رئيس الموساد: لا وقت أمام الأسيرات لانشاء آلية فحص العائدين

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني، اليوم الاربعاء، أن إنشاء آلية لفحص العائدين إلى شمال قطاع غزة سيستغرق عدة أسابيع في أفضل الأحوال.



وقال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابنيت" الذي عقد الليلة الماضية، إن المحتجزات في غزة لا وقت أمامهن للانتظار حتى إقامة آلية فحص لمنع تهريب الأسلحة من جنوبي القطاع إلى شماله.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الأربعاء، أن الاجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الأربعاء.



وبحسب المصدر ذاته، انتقد رئيس جهاز الموساد ضمنيا المطالب الجديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال: "إن إيجاد آلية لمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة سيستغرق أسابيع عديدة، ولا وقت هناك لإعادة الأسرى أحياء وقد يكون فات الآوان".