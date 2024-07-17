ترامب: يتعين على تايوان الدفع مقابل دفاعنا عنها

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أعلن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب، لمجلة «بلومبرغ بيزنس ويك»، أن تايوان ينبغي أن تدفع مقابلاً للدفاع عنها، لأنها لا تقدم للولايات المتحدة أي شيء.وقال ترمب، في مقابلة أجريت في 25 يونيو (حزيران)، ونشرت أمس (الثلاثاء): «أعرف هذا الشعب جيداً، وأحترمه كثيراً، وأعتقد أن تايوان يجب أن تدفع لنا مقابل الدفاع». وأضاف: «كما تعلمون، نحن لا نختلف عن شركة التأمين. تايوان لا تعطينا أي شيء».والولايات المتحدة هي الداعم الدولي ومورد الأسلحة الأكثر أهمية لتايوان، لكن لا توجد اتفاقية دفاع رسمية بينهما، على غرار ما أبرمته واشنطن مع كوريا الجنوبية واليابان. وعلى الرغم من ذلك فالولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.ورداً على تعليقات ترمب، قال رئيس وزراء تايوان تشو جونغ تاي إن تايبه تربطها علاقات جيدة مع واشنطن على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية، وإن الجزيرة ملتزمة بتعزيز دفاعاتها.وقال للصحافيين في تايبه: «عززت تايوان بشكل مطرد ميزانيتها الدفاعية، وأظهرت مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي».وأضاف: «نحن على استعداد لتحمل مزيد من المسؤولية. نحن ندافع عن أنفسنا، ونضمن أمننا». وأحجمت وزارة الخارجية التايوانية عن التعليق على تصريحات ترمب.