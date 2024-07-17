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فرنسا: التحقيق مع جمعية إنسانية بشبهة تمويل "حماس"

Lebanon 24
17-07-2024 | 15:30
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أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، اليوم، أنه باشر في تشرين الثاني 2023 تحقيقاً يطول جمعية «أوماني تير» حول شبهات بتحويل أموال إلى حركة «حماس»، مؤكداً بذلك معلومات لصحيفة «لوفيغارو».
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بوشر التحقيق الأولي في 3 نوفمبر 2023 بتهم «تمويل الإرهاب وتشكيل شبكة إجرامية وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة مرتبطة بشبكة إرهابية»، حسب ما أوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر نفسه إن المداهمات التي نفّذت في مقر الجمعية الفرنسية في كانون الثاني سمحت مع تجميد الحسابات المصرفية بمصادرة أكثر من 36 مليون يورو.
وأضاف أنه لم يتم عقد جلسات استماع في إطار هذا التحقيق الذي يتعلق بالأموال التي جمعتها منظمة «أوماني تير»، وتبرعت بها بشكل مباشر أو غير مباشر لـ«حماس»، على أن يتم تحديد طرق التمويل بحسب النيابة العامة.
وتعدّ الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي «حماس» منظمة «إرهابية». (الشرق الأوسط)
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