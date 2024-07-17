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عربي-دولي

واشنطن تفرض عقوبات على رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
17-07-2024 | 16:45
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فرضت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات على الرقيب السابق في الجيش الإسرائيلي إيلور عزاريا لتورطه في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان للمتحدث باسمها ماثيو ميلر أنه "نتيجة لهذا الإجراء فإن عزاريا وأي فرد من أفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين عموما لدخول الولايات المتحدة". 
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واتخذت الخارجية أيضا "خطوات لفرض قيود على التأشيرات على مجموعة إضافية من الأفراد لتورطهم أو مساهمتهم بشكل هادف في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
ووفق البيان فقد تم فرض قيود على التأشيرات ضد أولئك الذين استخدموا العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات أو قيدوا بشكل غير ملائم وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية بما في ذلك الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الإمدادات الطبية، وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرون لهؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود.
وأوضح البيان أن تعزيز المساءلة والعدالة عن أي جرائم أو انتهاكات أو إساءات ترتكب ضد الفلسطينيين والإسرائيليين أمر ضروري لتحقيق هدوء مستقر وعادل ودائم في الضفة الغربية والمنطقة. 
وختمت الوزارة بيانها بالقول "ندعو مرة أخرى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى محاسبة أي شخص مسؤول عن العنف في الضفة الغربية ونؤكد أننا لن نتردد في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة لتعزيز المساءلة".
وصعد المستوطنون هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر كما كثف الجيش الإسرائيلي حملاته العسكرية في الضفة الغربية بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة. (روسيا اليوم)
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