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بات أكثر تقبلا للفكرة.. بايدن سينسحب من سباق الرئاسة في الأيام المقبلة!

Lebanon 24
17-07-2024 | 23:09
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كشفت شبكة "نيوز نيشن" الأميركية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سينسحب من السباق الرئاسي في الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مستشار ديمقراطي وصفته بـ"الكبير" قوله إن بايدن "بات أكثر تقبلا لفكرة انسحابه من السباق الرئاسي".
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ويخوض بايدن معركة مع بعض زملائه الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق حيال كبر سنه بينما يسعى لإعادة انتخابه ويريدون منه الانسحاب من السباق لصالح مرشح آخر.

وتعرض بايدن لضربة يوم الأربعاء عندما قال العضو الديمقراطي البارز في مجلس النواب آدم شيف من ولاية كاليفورنيا إن الوقت قد حان بالنسبة له "لتمرير الشعلة" إلى شخص آخر.

كذلك ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" يوم الأربعاء أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي بأنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي.

ويرى نحو 40 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين المسجلين أنه يتعين على بايدن التخلي عن محاولة إعادة انتخابه، في استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" يوم الثلاثاء.

وأيدهم في ذلك نحو 65 بالمئة من الناخبين المستقلين المسجلين.

وقال حوالي 58 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين المسجلين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن عمر بايدن يجعله غير مناسب للعمل في الحكومة، ووافقهم في ذلك 70 بالمئة من الناخبين المستقلين المسجلين.

وأعلن البيت الأبيض إصابة بايدن بكوفيد-19 خلال رحلة له إلى لاس فيغاس في إطار حملته الانتخابية أمس الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن بايدن سينتقل إلى منزله في ديلاوير "حيث سيعزل نفسه ويواصل تأدية واجباته بالكامل خلال هذه الفترة".(سكاي نيوز)

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