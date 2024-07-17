شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على غزة

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استشهد 5 فلسطينيين وطفلتين، فجر اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الرملي في محيط ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفلتين.وذكرت المصادر أن أربعة أطفال وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد أن استهدفت قوات إسرائيلية شقة سكنية في برج الاتحاد في النصيرات، ما أدى لإصابتهم.وأشارت المصادر إلى أن خمسة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لشقة سكنية لعائلة أبو ركاب، في بلدة الزوايدة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.وأمس الأربعاء، قال مسؤولون بقطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق بوسط غزة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين على الأقل.وفي رفح حيث قال مسعفون إن شخصين استشهدا في غارة جوية، ونفذت الدبابات الإسرائيلية ضربات في شمال المدينة قبل أن تنسحب، وهو أسلوب استخدمته القوات الإسرائيلية في مناطق أخرى قبل القيام بعمليات توغل أكثر عمقا.(سكاي نيوز)