قبل ساعة فقط من التنفيذ.. الخدمة السرية علمت بالتهديد الأمني لترامب إليكم التفاصيل

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أكدت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، مساء أمس الأربعاء، أنها ستعقد جلسة استماع لرئيسة جهاز الخدمة السرية في 22 تموز ، على خلفية الإخفاق في تأمين التجمع الانتخابي لدونالد ترامب والذي شهد محاولة اغتياله.هذا وقال السيناتور الجمهوري جون باراسو إن المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تم تحديده من قبل سلطات إنفاذ القانون على أنه "مشتبهاً به" قبل أكثر من ساعة من إطلاقه النار.جاءت تصريحات باراسو بعد إحاطة بين أعضاء الكونغرش الأميركي والخدمة السرية الأميركي.بدورها أكدت مصادر لشبكة "فوكس نيوز" هذا الأمر، مشيرةً إلى أن جهاز الخدمة السرية كان على علم بالتهديد الأمني قبل أن يصعد ترامب على المنصة.هذا وقد تم تشخيص توماس ماثيو كروكس، الشاب البالغ من العمر 20 عاماً الذي حاول اغتيال ترامب، بأنه "يعاني من اضطراب اكتئابي كبير"، حسبما قاله ممثلون عن الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الاتحادي للمشرعين في الكونغرس يوم الأربعاء خلال اجتماع عبر الهاتف، وفقاً لما نقله عضو في الكونغرس شارك في المحادثة.وفي الاجتماع، اعترفت مديرة الخدمة السرية، كيمبرلي تشيتل، بأن وكالتها ارتكبت أخطاء وإخفاقات، حسب ما نقلته شبكة "سي. إن. إن" عن مشرع شارك في الاجتماع.من جهته، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي بول أباتي للمشرعين إن الوزارة لم تعثر على معلومات سياسية أو أيديولوجية حول المشتبه به في منزل مطلق النار.من جانبه، أعلن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي أن وكالته أجرت أكثر من 200 مقابلة حتى الآن، وتعهد "بعدم ترك أي حجر دون أن يقلبه في التحقيق"، حسبما قاله مشرع لشبكة "سي. إن. إن".وتم خلال اللقاء الكشف عن أن مطلق النار زار موقع التجمع مرتين بعد الإعلان عنه، بما في ذلك يوم إطلاق النار. وقال اثنان من المشرعين لشبكة "سي. إن. إن" إنه بناءً على بيانات الهاتف الجوال، تشير التقديرات إلى أن مطلق النار كان هناك لمدة 70 دقيقة.ولا يوجد حتى الآن دافع واضح للهجوم الذي شنه توماس ماثيو كروكس، بحسب ما نقلته مصادر متعددة شاركت في المحادثة مع مسؤولي الأمن الاتحاديين.في سياق متصل نقلت شبكة "إي. بي. سي" عن مصادر لم تسمها تأكيدها أن منفذ محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق بحث في هاتفه عن موعد التجمع الانتخابي لترامب في بنسلفانيا، كما بحث عن موعد المؤتمر الديمقراطي في شيكاغو ، وكذلك بحث عن صور لترامب وصور لبايدن. من جهتها ذكرت "سي. إن. إن" أن المحققين وجدوا في هاتف منفذ محاولة اغتيال ترامب صوراً لقادة في الكونغرس.(العربية)