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إقتصاد

بعد وصول عدد من شحنات الغاز الى البلاد.. مصر تقضي على أزمة انقطاع الكهرباء

Lebanon 24
17-07-2024 | 23:45
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يبدو أن أزمة الكهرباء في مصر بدأت تنفرج، اذ أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء، إن مصر ستوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف اعتبارا من الأحد بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد.
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وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة "إن مجلس الوزراء ناقش عددا من الملفات الهامة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لمعالجة مطالب الطاقة في صيف 2025 باستخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف: نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال.

وفي وقت سابق، أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال ضمن الشحنات البالغة 21 شحنة التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الحالى.

وأضافت الشركة أن كميات الشحنات الخمس تصل إلى حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال.


يأتي ذلك تطبيقًا لوعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنهاية شهر حزيران الماضي، والذي تحدث عن وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر تمموز 2024.

وتواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بقيام الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال وتلجأ إلى قطع التيار الكهربائي، لكن تفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

يأتي هذا بعد أيام من تولي وزراء جدد للكهرباء والبترول، وأداء اليمين الدستورية للوزارة الجديدة، حيث يأتي حل أزمة الكهرباء على رأس أولويات الحكومة الجديدة. (سكاي نيوز)

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