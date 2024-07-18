"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)

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بتوتر شديد، انتهت جلسة عامة امتدت في الكنيست الإسرائيلي حتى مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد وصف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، النائبيين العربيين أحمد الطيبي وأيمن عودة بأنهما إرهابيان.واحتدمت الحال لحين مضى النائبان وهما غاضبين إلى المنصة التي كان بن غفير يلقي منها كلمته، فاعترضهما أعضاء في الكنيست من حزب الليكود، في وقت كان بن غفير يوجه صراخه للنائبين، ويقول لهما باللغة العربية: "برة.. برة" طالبا خروجهما من القاعة كمطرودين.وكانت الجلسة التي شارك فيها عدد من الوزراء، تناولت صفقة الأسرى لدى حماس، حيث لم يتفق الوزراء فيما بينهم، واتهموا بن غفير بإفشال الصفقة، كما اتهموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسييس القرارات الأمنية المتعلقة بالحرب.وروى موقع Bhol.co.il الإسرائيلي ما حدث، مشيرا إلى أن بن غفير خرج عن طوره في الكلمة التي ألقاها، وقام بمضايقة أعضاء الكنيست العرب، ولما توجه نائبان منهم نحوه، صرخ وقال: "اخرجوا جميع الإرهابيين.. جميعهم إرهابيون"، وسريعا اعترض نائب رئيس الكنيست على عباراته وذكر أنها "لا تستحق أن تقال". إلا أن بن غفير تمسك بموقفه وقال: "كلهم إرهابيون.. هل يدينون مقتل العسكريين؟ هل يدينون الخاطفين"؟.(العربية)