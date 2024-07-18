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عربي-دولي

في حضرموت اليمنية... انهيار صخري يثير الذعر (فيديو)

Lebanon 24
18-07-2024 | 00:25
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تعرضت قرية حصن باصم بمديرية دوعن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، الأربعاء، لانهيارات صخرية أثارت الذعر في أوساط الأهالي.
وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لانهيار جزء صخري كبير من جبل، فسقط بالقرب من بيوت المنطقة دون أو يوقع إصابات بشرية، إلا أنه خلّف أضراراً كبيرة في مزارع المواطنين.
 
 
 
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وأثارت الانهيارات الصخرية حالة من الخوف والهلع لدى الأهالي والسكان الذين ناشدوا السلطات المحلية والحكومة اليمنية للتدخل لمعالجة هذه الظاهرة.
 
وبحسب مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت فائز باصرة، فإن أسباب الانهيارات في جبل حصن ترجع إلى تشبع التربة بالمياه نتيجة للأمطار.
وحذر من أن تشقق المنطقة يهدد بحدوث هزات وانهيارات جديدة، ونصح السكان بعدم العودة إلى منازلهم المهددة. (العربية)

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