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عربي-دولي

"خبر حزين"... 4 مصادر اطلعت على المكالمة الهاتفية بين بايدن وبيلوسي

Lebanon 24
18-07-2024 | 00:32
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أخبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي الرئيس جو بايدن مؤخرا، أن الاستطلاعات تظهر أنه لا يستطيع هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن 4 مصادر اطلعت على المكالمة الهاتفية بينهما، أن بيلوسي قالت لبايدن إنه قد يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب في نوفمبر إذا استمر في السعي للحصول على فترة ولاية ثانية.
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وقال أحد المصادر إن الرئيس رد بالرفض، وأخبر بيلوسي أنه رأى استطلاعات رأي تشير إلى قدرته على الفوز.



ووصف مصدر آخر بايدن بأنه يتخذ موقفا دفاعيا بشأن استطلاعات الرأي.
وفي مرحلة ما، طلبت بيلوسي من مايك دونيلون، مستشار بايدن منذ فترة طويلة، أن يقف على الخط للحديث عن البيانات.


وبينما لم يكن التاريخ الدقيق للمحادثة واضحًا، وصفها أحد المصادر بأنها كانت خلال الأسبوع الماضي.
ولم يشر أي من المصادر إلى ما إذا كانت بيلوسي أخبرت بايدن في هذه المحادثة بأنها تعتقد أن الرئيس يجب أن ينسحب من سباق 2024.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في واشنطن نقلا عن شبكة "نيوز نيشن" الأميركية، بأن الرئيس بايدن سينسحب من السباق الرئاسي في الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مستشار ديمقراطي وصفته بـ"الكبير" قوله إن بايدن "بات أكثر تقبلا لفكرة انسحابه من السباق الرئاسي".
ويخوض بايدن معركة مع بعض زملائه الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق حيال كبر سنه بينما يسعى لإعادة انتخابه ويريدون منه الانسحاب من السباق لصالح مرشح آخر. (سكاي نيوز)
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