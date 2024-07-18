بعد محاولة اغتيال محمد الضيف الأخيرة.. الكشف عن مكان "الرجل ذو التسع أرواح"





وقال المسؤولون لقناة "آي 24 نيوز"، إنه لم يتم العثور على الضيف في مستشفى ناصر الذي نقل إليه المصابون بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المواصي في خان يونس.

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وأشارت المصادر نفسها أنه عقب الضربة التي قالت إسرائيل إن هدفها محمد الضيف، تم نقله إلى نفق تحت الأرض.





ومحمد الضيف واسمه الحقيقي "باسم محمد المصري"، ولد عام 1965 في مخيم خانيونس للاجئين بقطاع غزة. وأصبح يُعرف فيما بعد باسم محمد الضيف، بعد انضمامه إلى حماس خلال الانتفاضة الأولى عام 1987. ولكن بعد عامين فقط من انضمامه إلى حماس، ألقي القبض عليه، وأمضى 16 شهرا في سجون إسرائيل. كشف مسؤولون عرب خلال حديثهم لقناة إسرائيلية عن مكان تواجد قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، بعد محاولة الاغتيال الأخيرة في خان يونس.وقال المسؤولون لقناة "آي 24 نيوز"، إنه لم يتم العثور على الضيف في مستشفى ناصر الذي نقل إليه المصابون بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المواصي في خان يونس.وأشارت المصادر نفسها أنه عقب الضربة التي قالت إسرائيل إن هدفها محمد الضيف، تم نقله إلى نفق تحت الأرض.ومحمد الضيف واسمه الحقيقي "باسم محمد المصري"، ولد عام 1965 في مخيم خانيونس للاجئين بقطاع غزة. وأصبح يُعرف فيما بعد باسم محمد الضيف، بعد انضمامه إلى حماس خلال الانتفاضة الأولى عام 1987. ولكن بعد عامين فقط من انضمامه إلى حماس، ألقي القبض عليه، وأمضى 16 شهرا في سجون إسرائيل.

طور الضيف شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة، كما طور خبرته في صناعة القنابل.

قالت مصادر من حماس إنه فقد إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في إحدى ساقيه، بمحاولات اغتيال سابقة، وبعد أن نجا من محاولات اغتيال عدة، أطلق عليه أنصاره في غزة لقب "الرجل ذو التسع أرواح".

ويعتقد أن الضيف كان العقل المدبر لمعظم هجوم حماس في السابع من تشرين الأول. (سكاي نيوز)