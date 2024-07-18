بـ 68 صوتاً.. الكنيست الإسرائيلي يرفض قيام دولة فلسطين

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قام الكنيست الإسرائيلي بالتصويت على قرار يرفض قيام دولة فلسطين في منطقة غرب الأردن، "منعا لأن يؤدي ذلك إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صوت 68 عضوا لصالح القرار وعارضه 9 أعضاء.وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".وفي وقت سابق، أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعتبر شرطا لا بد منه لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف أن روسيا تدعو دائما إلى "عملية تفاوض ثابتة على المنصة المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة، يجب أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".وأكد أن روسيا "على استعداد لمواصلة الاتصالات البناءة مع كافة الأطراف المعنية، والاستمرار بالمساهمة في التسوية الإسرائيلية - الفلسطينية"، مضيفا أنه "من الضروري قبل كل شيء وقف إراقة الدماء ومنع اتساع رقعة النزاع لكي لا تشمل المنطقة بأسرها. وإلا، فإن هذا النزاع لن ينتهي ابدا".(روسيا اليوم)