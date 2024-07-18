بايدن يتهم ماسك بمحاولة شراء الانتخابات الرئاسية الأميركية.. فكيف ردّ الأخير؟





وكتب بايدن عبر صفحته على منصة "إكس" بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا: "أنا متعب من ايلون ماسك وأصدقائه الأغنياء الذين يحاولون شراء الانتخابات، إذا مؤيدا فانقر على الرابط".

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وأرفق بايدن رابطا لموقع إلكتروني لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي الأميركي. اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، رجل الأعمال إيلون ماسك بمحاولة شراء الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الأول المقبل.وكتب بايدن عبر صفحته على منصة "إكس" بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا: "أنا متعب من ايلون ماسك وأصدقائه الأغنياء الذين يحاولون شراء الانتخابات، إذا مؤيدا فانقر على الرابط".وأرفق بايدن رابطا لموقع إلكتروني لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي الأميركي.

من جهته، كتب إيلون ماسك ردا على بايدن عبر حسابه على منصة "إكس": "يبدو أنني أعيش في رأسه (بايدن)".



وكان ماسك قد أكد في وقت سابق أن بايدن لن يوافق أبدا على التحدث عبر منصة X، لأنها المنصة الوحيدة التي يمكن لجمهور غير متحيز المشاركة في المناقشات.



وقال بايدن مرارا إنه مستعد لجولة جديدة من المناظرات مع سلفه ومنافسه دونالد ترامب في سبتمبر المقبل.



وأكد بايدن أنه في وضع صحي ونفسي جيد، وليس لديه أي خطط لتكرار الفشل الذريع في الجولة الأولى من المناظرات، الذي تسبب بمطالبته بسحب ترشيحه.



وتتفق وسائل الإعلام الأميركية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع ترامب التي جرت على منصة CNN في 27 حزيران في أتلانتا.



ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة في 10 أيلول، أي بعد ترشيح بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.



ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 تشرين الأول المقبل. (روسيا اليوم)