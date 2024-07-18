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عربي-دولي

بعد تهديدات بالقتل وجهها لبايدن... اعتقال رجل في ولاية فلوريدا

Lebanon 24
18-07-2024 | 04:10
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أعلن الادعاء الأميركي اعتقال رجل في ولاية فلوريدا بعد تهديدات بالقتل وجهها للرئيس جو بايدن، وسط اشتداد مخاوف المشرعين من العنف السياسي.


ووفقا لوثائق المحكمة، اتهم جيسون باتريك ألداي (39 عاما) من كوينسي، بتوجيه تهديدات ضد بايدن أمام مسؤولين اتحاديين في مصحة للصحة العقلية في تالاهاسي بولاية فلوريدا، وفي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
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وأجرى عميل في الخدمة السرية الأميركية مقابلة مع ألداي في الأول من تموز بعد أن اتصل أحد العاملين في المنشأة التي كان الرجل يعالج فيها بالخدمة السرية الأميركية، إثر قول ألداي إنه يكره بايدن ويريد "قتله وقطع حلقه".
ونفى ألداي الإدلاء ببيان تهديد بشأن بايدن، بحسب وثائق المحكمة.
بعد أيام، عثرت الخدمة السرية على عدة منشورات على منصة "إكس" من حساب قالت الوكالة إنها تعود لألداي، ويحتوي على تهديدات بقتل الرئيس ومنشورات متعددة تستخدم افتراءات عنصرية ضد عميل الخدمة السرية الذي أجرى مقابلة معه.
وبحسب الادعاء العام فإم ألداي كتب في أحد منشوراته: "المصادر: صحة جو بايدن تتدهور بسرعة. ليس في حالة جيدة على الإطلاق. هل يجب أن أقضي عليه؟".
وقال ممثلو الادعاء إن ألداي اعتقل يوم الاثنين، بعد يومين من محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، والذي أسفر عن مقتل أحد الحضور وأثار تدقيقا مكثفا بشأن رد الخدمة السرية.
وتم اتهام ألداي بتوجيه تهديدات ضد الرئيس، وإرسال رسائل تهديد وتوجيه تهديدات ضد مسؤولين فيدراليين، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، وأمر باحتجازه على ذمة المحاكمة. (روسيا اليوم)
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