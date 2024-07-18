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عربي-دولي
أحدهما قائد القوة البحرية.. إسرائيل تستهدف مسؤوليْن في الجهاد وهذه هويتهما
Lebanon 24
18-07-2024
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04:16
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن استشهاد قائد القوة البحرية في منطقة مدينة غزة، التابعة لـ"حركة الجهاد" أنس مراد، وآخر محسوب على ذات الحركة التي تقاتل في قطاع غزة إلى جانب حماس، في غارات جوية استهدفتهما.
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "غارات جوية استهدفت قائد القوة البحرية في منطقة مدينة غزة التابعة للجهاد، أنس مراد. كذلك، أحمد المصري المحسوب على ذات الحركة"، لافتا إلى أن الأخير "شارك في هجوم السابع من تشرين اللأول، وكان مسؤولا أيضا عن إطلاق عدد كبير من الصواريخ من منطقة الشجاعية باتجاه غلاف غزة".
إلى ذلك، زعم الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنه تم العثور على "عدد من فتحات الأنفاق في منطقة رفح". وأضاف أن سلاح الجو استهدف عددا من الفلسطينيين الذين وصفهم بـ"الإرهابيين". (العربية)
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