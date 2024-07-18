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عربي-دولي

الكشف عن جنسية المتورطين بـ"هجوم المسجد" في مسقط

Lebanon 24
18-07-2024 | 04:34
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أوردت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن الشرطة أن الجناة الثلاثة الذين تورطوا في واقعة إطلاق النار بمحيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير من الجنسية العمانية.

وأضافت: "الجناة أخوة لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلت إجراءات التحقيقات والتحريات بأنهم من المتأثيرين بأفكار ضالة".
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وتعد الواقعة اختراقا أمنيا نادر الحدوث في واحدة من أكثر الدول استقرارا في الشرق الأوسط.

وأعلنت الشرطة العُمانية، مساء الثلاثاء، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت الإثنين في محافظة مسقط.

وأسفرت الحادثة حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن "وفاة 5 أشخاص ومقتل أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة 28 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج".

وأعلن تنظيم "داعش"، الثلاثاء، عبر تطبيق تلغرام مسؤوليته عن الهجوم.(سكاي نيوز)



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