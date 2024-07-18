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ذكرت "العربية" أنّه بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بمرض "كوفيد-19"، وتوجهه إلى منزله في ولاية ديلاوير للبقاء في الحجر الصحي، يخشى الأطباء على صحة بايدن خصوصاً أنه يبلغ 81 سنة.وفي حين أن التطعيم والجرعات المعززة ضد فيروس كورونا تحمي من المرض الشديد والوفاة، فإن بلوغ بايدن سن 81 عاما يزيد من فرصة إصابته بأعراض شديدة، فالبالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما يواجهون خطرا أعلى للإصابة بمرض شديد من كوفيد 19، وفق مجلة "بوليتيكو" الأميركية.وأضافت "بوليتيكو": "تحدث أكثر من 81% من الوفيات المرتبطة بكورونا في هذه الفئة العمرية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".من جانبها، قالت عالمة الأوبئة وأخصائية الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة نيويورك، سيلين غوندر: "حتى لو تم تطعيم شخص ما بالكامل وتعزيزه عدة مرات، فإن العمر في حد ذاته يشكل عامل خطر للإصابة بحالات أكثر شدة من كوفيد".ولا يعاني الرئيس الأميركي من حالات طبية مزمنة قد تجعله أكثر عرضة للخطر، حيث يتلقى العلاج الخاص بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، والكوليسترول، والرجفان الأذيني.لهذا تقول غوندر: "لسنا على علم بأية حالات طبية مزمنة من شأنها أن تشكل عامل خطر لإصابة بايدن بحالات كورونا أكثر شدة".كما تشمل الحالات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة، السرطان، وأمراض الكلى والكبد والرئة المزمنة، والخرف، والسكري، وأمراض القلب، حسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وأكد الطبيب المعالج لبايدن في بيان صدر عن البيت الأبيض، أن العلامات الحيوية للرئيس كلها طبيعية.ويحمي عقار "باكسلوفيد" الذي يتناوله بايدن لمواجهة كوفيد 19، من الإصابة بمرض خطير أو الوفاة، لكنه قد يتداخل مع دواء آخر، وفق المجلة الأميركية.ويتناول الرئيس الأميركي دواء "باكسلوفيد"، وهو عبارة عن حبوب مضادة للفيروسات لعلاج كوفيد-19.ويتفاعل الدواء مع العديد من الأدوية الأخرى، بما في ذلك أدوية خفض الكوليسترول، التي يتناولها بايدن، وفقا لتقريره الصحي.ومن المرجح أن طبيب بايدن نصحه بالتوقف عن تناول الدواء أثناء علاجه بـ"باكسلوفيد"، وفقا لإرشادات معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة.وتشير الأبحاث إلى أن كل إصابة بفيروس كورونا تزيد من فرص الإصابة بكوفيد طويل الأمد.وتقول غوندر إن إصابة بايدن تأتي في الوقت الذي يتم فيه تسجيل مستويات مرتفعة أو مرتفعة للغاية من فيروس كوفيد - 19، في مياه الصرف الصحي بنحو 26 ولاية.وتُظهر أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك "ارتفاعا كبيرا" في زيارات غرف الطوارئ بسبب كوفيد-19، فيما كان معدل إيجابية الاختبار حتى 6 تموز الجاري، 11%. (العربية)