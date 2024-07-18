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لماذا يخشى نتنياهو تشكيل لجنة للتحقيق بإخفاق إسرائيل في صدّ هجوم "طوفان الأقصى"؟

Lebanon 24
18-07-2024 | 12:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، رفض الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق إسرائيل في صدّ هجوم 7 تشرين الأول 2023، الذي شنّته المقاومة الفلسطينية.

وبرر نتنياهو رفضه خلال كلمةٍ ألقاها في "الكنيست" قائلاً: "أريد أولاً هزيمة حماس".
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وقالت صحيفة "هآرتس": "من الواضح أنّ نتنياهو يتهرّب من لجنة مستقلة ليس هو من يُعيّنها، لن تضمّ عناصر قد تُحقق رغبته حتى يتمكّن من تحميل الجيش الإسرائيليّ المسؤولية الكاملة عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل".

كما أشارت إلى إخفاقات نتنياهو الكثيرة والتي تمثّلت في موافقته على دخول حقائب المال القطرية إلى حماس في قطاع غزة، ودعمه التعديلات القضائية التي  أضعف إسرائيل ومزقتها من الداخل، رفضه الاستماع إلى تحذيرات المؤسسة العسكرية ووزير الأمن يوآف غالانت.

وكشفت الصحيفة أنّ ائتلاف نتنياهو يريد إحباط تعيين إستر حيوت رئيسة المحكمة العليا المتقاعدة مؤخراً، كونها المرشحة الطبيعية لمنصب رئيس لجنة رسمية للتحقيق، وإذ يحاولون شغل لجنة التحقيق بأشخاص مقربين منهم.

وتابعت: "كما أنّ الإخفاق لا يقف عند هذا الحدّ بل إنّ ائتلاف نتنياهو لم يستخلص الدروس بعد كلِ ما فعله بـ"المجتمع الإسرائيلي" منذ قيامه وحتى 7 تشرين الأول 2023، بل إنّه يواصل التمسّك بمساره الإجرامي ويُلقي اللوم والمسؤولية على النظام القضائي ضمن حملة تحريض. كل هذا بالإضافة إلى الاتهام الذي يوجّهونه إلى الجيش الإسرائيليّ والاحتجاجات.

وختمت الصحيفة بقولها إنّ "الواجب هو إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة من أجل محاسبة المستوى السياسي كما العسكري، ومن أجل منع تكرار كارثة طوفان الأقصى في المستقبل". (الميادين)

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