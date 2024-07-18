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عربي-دولي

فيديو جديد... شاهدوا ما فعله "مهاجم ترامب" قبل ساعة من إطلاق النار!

Lebanon 24
18-07-2024 | 08:30
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رصد مقطع فيديو جديد توماس كروكس، الذي حاول اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهو يتربص ويتجوّل في محيط التجمع الانتخابي لمرشح الحزب الجمهوريّ، قبل نحو ساعة من حادث إطلاق النار.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أنّ اللقطات الجديدة تظهر كروكس وهو يسير وحيدا ذهابا وإيابا قرب مبنى خارج المحيط الآمن للحشد المتحمس، الذي تجمع في 14 تموز لرؤية ترامب.
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وقال مصدر إن الفيديو التقط في حدود الساعة 5:06 عصرا، بينما وقع حادث إطلاق النار في الساعة 6:11، مما أسفر عن إصابة ترامب في أذنه ومقتل شخص آخر وإصابة اثنين من الحضور، ومقتل المهاجم. (سكاي نيوز)
 
 

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