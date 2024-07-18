30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
25
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"حماس" عن قرار الكنيست: باطل وبلا شرعية
Lebanon 24
18-07-2024
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت حركة "حماس" أن قرار الكنيست الإسرائيلي عدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية "باطل وصادر عن سلطة غير شرعية".
وأضافت أن القرار "تأكيد على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم".
Advertisement
وتابعت: "شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".
وشددت على أن هذا القرار هو رسالة تحد للمجتمع الدولي واستخفاف بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحت فلسطين العضوية الكاملة، ما يستدعي التحرك الدولي الجاد لوقف هذه القرارات والإجراءات بما يمكن الشعب الفلسطيني من الوصول لحقوقه كافة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس البحر.. الممثلة سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. الممثلة سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
01:01 | 2024-07-18
18/07/2024 01:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فترة.. هذا ما ستشهده الكهرباء!
Lebanon 24
بعد فترة.. هذا ما ستشهده الكهرباء!
01:30 | 2024-07-18
18/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح نوعي يظهر في الضاحية.. شاهدوا الصور!
Lebanon 24
سلاح نوعي يظهر في الضاحية.. شاهدوا الصور!
12:51 | 2024-07-17
17/07/2024 12:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
العروس دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في فرنسا.. وتنشر صورا جديدة
Lebanon 24
العروس دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في فرنسا.. وتنشر صورا جديدة
01:49 | 2024-07-18
18/07/2024 01:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. ماذا تبلغت أميركا من اسرائيل بشأن لبنان؟
Lebanon 24
عاجل جداً.. ماذا تبلغت أميركا من اسرائيل بشأن لبنان؟
14:46 | 2024-07-17
17/07/2024 02:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:36 | 2024-07-18
هلع وقلق في باريس.. الشرطة تبحث عن رجل يرتدي حزاما ناسفا! (فيديو)
11:34 | 2024-07-18
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يستخدم أسلحة "تشوّه الجرحى وتبتر أطرافهم"
11:27 | 2024-07-18
الميركافا الإسرائيلية في مرمى صواريخ "الحزب".. هذا ما حصل قبل قليل (فيديو)
11:12 | 2024-07-18
نتنياهو يتلقّى تهديدات بالقتل عبر "تلغرام".. هذا ما عُرف عن ناشرها
11:11 | 2024-07-18
طائرة "الحزب" قتلت ضابطًا إسرائيليًا.. هذه هويته ورتبته (صورة)
11:08 | 2024-07-18
النيجر.. الجيش يعلن مقتل 7 مدنيين في هجوم شنه "إرهابيون"
فيديو
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
00:21 | 2024-07-18
18/07/2024 18:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
18/07/2024 18:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
18/07/2024 18:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24