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"حماس" عن قرار الكنيست: باطل وبلا شرعية

Lebanon 24
18-07-2024 | 10:44
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اعتبرت حركة "حماس" أن قرار الكنيست الإسرائيلي عدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية "باطل وصادر عن سلطة غير شرعية".

وأضافت أن القرار "تأكيد على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم".
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وتابعت: "شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".

وشددت على أن هذا القرار هو رسالة تحد للمجتمع الدولي واستخفاف بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحت فلسطين العضوية الكاملة، ما يستدعي التحرك الدولي الجاد لوقف هذه القرارات والإجراءات بما يمكن الشعب الفلسطيني من الوصول لحقوقه كافة. (سكاي نيوز)
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