نتنياهو يتلقّى تهديدات بالقتل عبر "تلغرام".. هذا ما عُرف عن ناشرها

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أوقفت الشرطة الإسرائيلية مشتبهاً به نشر تهديدات بقتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان: "بدأ قسم الإنترنت تحقيقا في قضية تهديد بالقتل ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتم تحديد المشتبه به".وتابع البيان: "اليوم تم اعتقال المشتبه به للاستجواب".ووفقا للشرطة، المهاجم من مدينة بنيامين شمال البلاد وقد هدد بقتل نتنياهو في مناشير عدة على "تليغرام".