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عربي-دولي

نتنياهو يتلقّى تهديدات بالقتل عبر "تلغرام".. هذا ما عُرف عن ناشرها

Lebanon 24
18-07-2024 | 11:12
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أوقفت الشرطة الإسرائيلية مشتبهاً به نشر تهديدات بقتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي.


وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان: "بدأ قسم الإنترنت تحقيقا في قضية تهديد بالقتل ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتم تحديد المشتبه به".
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وتابع البيان: "اليوم تم اعتقال المشتبه به للاستجواب".

ووفقا للشرطة، المهاجم من مدينة بنيامين شمال البلاد وقد هدد بقتل نتنياهو في مناشير عدة على "تليغرام".
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