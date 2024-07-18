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عربي-دولي
مدعومة من الغرب.. كييف حاولت اغتيال بوتين
Lebanon 24
18-07-2024
|
13:31
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف خطط لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمشاركة وتمويل مباشرين من الغرب.
وقالت زاخاروفا، اليوم الخميس: "لقد أعرنا اهتماما لما كشف عنه رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف. فقد اعترف في مقابلة مع إحدى الصحف الأوكرانية، يوم 13 تموز، بمحاولات فاشلة لاغتيال الرئيس الروسي".
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كما قالت "لا شك في أن مثل هذه الجرائم تم التخطيط لها وتمويلها بمشاركة مباشرة من أسياد نظام كييف من الغرب"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء "تاس".
وأكدت في هذا الصدد أن الغرب الجماعي "يصبح بذلك شريكا في نشاط نظام كييف الإجرامي".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه "لم تتم إدانة أي عمل وحشي أو إرهابي واحد ضد المدنيين أو ضد المسؤولين الحكوميين خلال هذه الفترة من قبل الدول الغربية فرديا أو جماعيا". (العربية)
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