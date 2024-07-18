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إعادة انتخاب مؤيدة ماكرون رئيسة للجمعية الوطنية الفرنسية

Lebanon 24
18-07-2024 | 18:30
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انتُخبت يائيل براون بيفيه المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون مجدداً رئيسة للجمعية الوطنية الفرنسية، أمام مرشحين من اليسار واليمين المتطرف، وذلك بعد تشكيل تحالف بين نواب يمين الوسط المؤيدين للرئيس الفرنسي واليمين المحافظ.
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وجرى التصويت في حين يشكّل نواب الجبهة الشعبية الجديدة أكبر تكتل في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي دعا إليها ماكرون، ما يبدو أنه يعطي مؤشراً إلى أن احتمالات وصول اليسار إلى السلطة تتلاشى.


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