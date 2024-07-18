وجّهت السلطات الأميركية، اليوم الخميس، تهما فيدرالية لرجل من ولاية جورجيا الأميركية، بتهديد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ، كريستوفر راي.

وجاء في بيان مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية من جورجيا: "تم توجيه الاتهام إلى جون وودبري، بتهم فيدرالية تتمثل في نقل تهديدات بين الولايات لإصابة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، وآخرين".

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وأضاف البيان أنه "يُزعم أن جون وودبري (34 عاما)، نشر رسالة عنيفة على موقع نشرات نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة "4chan.org"، في 7 حزيران 2023، والتي تحمل تهديدات لمدير الـ"إف بي آي" وآخرين".

وأشار البيان إلى أنه تم القبض على جون وودبري، وتم استدعاؤه، اليوم الخميس، أمام القاضية الأميركية، كاثرين إم ساليناس، بعد توجيه الاتهام إليه، في 9 تموز الجاري.

وأضاف البيان أن القضية قيد التحقيق حاليا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. (سبوتنيك)