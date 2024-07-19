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عربي-دولي

روسيا.. بركان إيبيكو يقذف الرماد من جديد

Lebanon 24
19-07-2024 | 00:40
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة حالات الطوارئ في مقاطعة سخالين، أن بركان إيبيكو قذف عمودا من الرماد البركاني، ارتفاعه 1.5 كيلومتر.

ويشير البيان، إلى أنه لم يلاحظ تساقط الرماد البركاني في مدينة سيفيروكوريلسك أو انتشار رائحة كبريتيد الهيدروجين، ولا توجد عوائق للنشاط البشري ولم ترد أي اتصالات أو شكاوى من المواطنين.
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وتجدر الإشارة إلى أن بركان إيبيكو قذف منذ يومين عمودا من الرماد البركاني، ارتفاعه 4.5 كم فوق سطح البحر، ولم يحدد ما إذا كان يشكل خطورة على الرحلات الجوية والسكان. (روسيا اليوم)

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