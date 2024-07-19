تتعلق بـ "أطفال وخدمة الرعاية الاجتماعية".. أحداث شغب عنيفة في ليدز البريطانية

شهدت مدينة ليدز البريطانية، مساء الخميس، أحداث شغب استدعت السلطات المحلية لدعوة السكان بالبقاء في منازلهم، وفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية.

وقُلبت سيارة شرطة على جانبها في الاشتباكات التي لم يتضح سبب اندلاعها بعد.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يلقون أشياء على سيارة الشرطة قبل أن يتم دفعها في هارهيلز، شرق وسط المدينة، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان".

ونقلت الصحيفة أن مقاطع فيديو انتشرت على إكس تظهر مركبات مشتعلة بما في ذلك حافلة.





ولم يتسن لموقع الحرة التحقق من صحة المقاطع المتداولة بشكل مستقل.

Riots have erupted in Harehills, Leeds tonight after Social Services took children away from a Roma Gypsy family, with a police car overturned and a bus now set on fire.



Britain needs to stop importing people with an alien culture and value system. Enough is enough. pic.twitter.com/QJ4NKPaEUy — Cillian (@CilComLFC) July 18, 2024 Advertisement

ونوهت "الغارديان" إلى أنه بحلول الساعة 10.30 مساء، كانت الشرطة قد غادرت مكان الحادث، لكن طائرة هليكوبتر ظلت في السماء فوق هيرهيلز.

وذكرت أن النيران أضرمت في حافلة على طريق فاوندري أبروتش وكانت لا تزال مشتعلة مع تصاعد ألسنة اللهب فوق المنازل المبنية من الطوب الأحمر ويمكن رؤية دخان أسود كثيف على بعد كيلومترات.





ونقلت الصحيفة البريطانية سماع دوي انفجار بين الحين والآخر من الحريق حيث بدا أن الناس كانوا يلقون المتفجرات، وكانت حشود صغيرة من الناس تجري وهم يصرخون في كل مرة يحدث فيها انفجار.





وظل حريق آخر أصغر حجما في تقاطع طريق على هيرهيلز لاين مشتعلا، حيث قام الناس بإلقاء الحطام عليه، بحسب الغارديان.



واجتذبت الاضطرابات أيضا أشخاصا من خارج المنطقة، وكان بعضهم يقود سيارته لمشاهدة الاضطرابات.



ووصف أحد الشهود، عثمان، رؤية الشرطة تتراجع في وقت سابق من اليوم من أجل تهدئة الوضع.



ونقلت عن الرجل قوله: "قررت الشرطة فك الاشتباك، وتحدثتُ إلى رقيب قال إنهم قرروا التراجع لتهدئة الوضع وبدأت النيران تهدأ".



ونشرت المسؤولة البريطانية والعضوة في البرلمان، سلمى عارف، رسالة عبر إكس مع مدير الشرطة في المنطقة المفتش نيكولز.



وأعلمت عارف ونيكولز السكان المحليين بوجود أحداث في المنطقة، ناصحين الجميع بتجنبها للحفاظ على سلامتهم حتى إشعار آخر.





وقالت وزيرة الداخلية وعضو البرلمان عن ويست يوركشاير، إيفيت كوبر، أنه "تشعر بالفزع من المشاهد الصادمة والهجمات على مركبات الشرطة ووسائل النقل العام في ليدز الليلة. انعدام النظام بهذه الطبيعة لا مكان له في مجتمعنا".



ونقل مراسل "بي بي سي" أن مئات الأشخاص كانوا لا يزالون مجتمعين في الشوارع في حوالي منتصف الليل، دون تواجد للشرطة في ذلك الوقت.



وفي بيان سابق للشرطة المحلية قالت إنه في الساعة الخامسة مساء في شارع لوكسور، استجاب الضباط لـ "اضطرابات" تضمنت عاملين في وكالة حكومية و"بعض الأطفال".



وقالت شرطة يوركشاير إن الناس بدؤوا بالاحتشاد وتم اتخاذ القرار بنقل العاملين في الوكالة والأطفال "لمكان آمن".



وأكد صاحب مطعم في هيرهيلز لـ "سكاي نيوز" إن الاشتباكات ارتبطت بأخذ عمال خدمة الرعاية الاجتماعية أطفالا محليين، ما دفع بعض الناس برمي الحجارة وإشعال الحرائق. (الحرة)